В США заявили о бесполезности ударов по России западными ракетами

AC: удары западными ракетами по России не повлияют на ход конфликта, РФ победила

Удары дальнобойными ракетами ATACMS производства США и британскими ракетами Storm Shadow по территории России бесполезны. Об этом заявил американский журнал The American Conservative.

«Ракетные атаки американскими ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России не имели никаких шансов повлиять на ход военного конфликта с Украиной. Россия уже победила», — говорится в материале.

В статье подчеркивается, что у РФ есть преимущество над Западом и Украиной в вопросе вооружения.

Ранее польский журналист Мартин Вывал назвал пять причин возможного краха Вооруженных сил Украины. Одной из них он счел нехватку украинских военных и проблемы с мобилизацией на Украине.

До этого журналист Чей Боуз предрек судьбу украинского президента Владимира Зеленского. По мнению Боуза, власть Зеленского рухнет после окончания украинского конфликта.