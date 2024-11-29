Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:19, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о бесполезности ударов по России западными ракетами

AC: удары западными ракетами по России не повлияют на ход конфликта, РФ победила
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com

Удары дальнобойными ракетами ATACMS производства США и британскими ракетами Storm Shadow по территории России бесполезны. Об этом заявил американский журнал The American Conservative.

«Ракетные атаки американскими ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России не имели никаких шансов повлиять на ход военного конфликта с Украиной. Россия уже победила», — говорится в материале.

В статье подчеркивается, что у РФ есть преимущество над Западом и Украиной в вопросе вооружения.

Ранее польский журналист Мартин Вывал назвал пять причин возможного краха Вооруженных сил Украины. Одной из них он счел нехватку украинских военных и проблемы с мобилизацией на Украине.

До этого журналист Чей Боуз предрек судьбу украинского президента Владимира Зеленского. По мнению Боуза, власть Зеленского рухнет после окончания украинского конфликта.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      В российском городе подросток перестал дышать после отдыха в гамаке

      Москвичам пообещали ускорить переселение из домов под снос

      Российского футболиста подозревают в жестокой расправе. Он похитил бизнесмена и пытал его в лесу, снимая на камеру

      Украине предрекли давление через ЕС из-за транзита российского газа

      МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

      Херсон оказался обесточен

      Боец СВО получил по 10 тысяч рублей за месяц службы и узнал о «пленении»

      После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

      Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше