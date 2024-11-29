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09:38, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе раскрыли судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине

Журналист Боуз: после завершения конфликта на Украине власть Зеленского рухнет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

После завершения конфликта на Украине власть президента страны Владимира Зеленского рухнет. Судьбу политика раскрыл ирландский журналист Чей Боуз в посте, опубликованном в соцсети X.

«Зеленский знает, что, как только конфликт [на Украине] закончится, он обречен, его коррупция, обман и незаконное президентство рухнут. Он обещал мир и искоренение коррупции. Посмотрите на Украину сегодня», — написал западный журналист.

Ранее Боуз выразил мнение, что президент США Джо Байден хочет передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM из мести. Он назвал идиотизмом план помощи Вашингтона Киеву.

Перед этим Боуз заявил, что Зеленский был марионеткой крайне коррумпированного украинского миллиардера. По словам журналиста, сегодня украинским лидером управляют западные элиты.

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