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13:18, 24 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе резко высказались о приходе Зеленского к власти

Журналист Чей Боуз: Зеленский начинал как марионетка преступника
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladyslav Musiienko / Ukrainian Governmental Press Service / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский начинал свой путь как марионетка украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский — мошенник и марионетка, сегодняшний кровавый вассал западных элит, начинал как марионетка преступника», — говорится в публикации.

По словам Боуза, Зеленский был выбран на пост президента Украины и профинансирован крайне коррумпированным миллиардером.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины завершило расследование против Коломойского, его будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса. Бизнесмену вменяют нарушение статей о присвоении имущества, незаконных действиях с банковскими документами, отмывании имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге.

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