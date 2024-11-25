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09:32, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали идиотизмом план помощи Байдена Украине

Журналист Боуз заявил, что Байден хочет поставить Киеву ракеты JASSM из мести
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Richard Baker / In Pictures / Getty Images

Президент США Джо Байден хочет передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM из мести. Такое мнение озвучил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Идиотизм плана мести Байдена становится все более очевидным», — прокомментировал ирландский журналист план помощи американского лидера Киеву.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал желание США поставить Украине ракеты JASSM. Он заявил, что таким образом Байден пытается спровоцировать эскалацию российско-украинского конфликта.

В сентябре агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США близки к подписанию соглашения с Украиной о поставке ракет JASSM.

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