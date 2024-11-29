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11:02, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали пять причин грядущего краха ВСУ

Журналист Вывал заявил, что фронт ВСУ может обрушиться по пяти причинам
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) может потерпеть крах по пяти причинам. Их в своем материале для портала Onet перечислил польский журналист Мартин Вывал, посетивший Донбасс.

В качестве первой причины грядущего краха ВСУ западный журналист назвал нехватку военных кадров и проблемы с мобилизацией в украинскую армию. По его словам, многие аналитики сходятся в том, что численность российских военных превышает число военнослужащих ВСУ на несколько сотен человек.

Также, по его словам, ВСУ не хватает техники и боеприпасов. Он уточнил, что Запад поддерживал Киев в отношении вооружения до 2023 года, когда США не одобрили пакет военной помощи стране. «Последующие месяцы украинцы боролись с дефицитом техники и боеприпасов», — заявил Вывал.

Третьей причины возможного провала ВСУ журналист счел увеличение линии боевого соприкосновения. Российские войска, подчеркнул автор, стали оказывать давление на украинскую армию на юге и востоке страны.

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Кроме того, по словам Вывала, Российская армия стала использовать тактику окружения вместо лобовой атаки во время сражений за населенные пункты. Это позволило снизить количество потерь российской стороны и повысить эффективность российского наступления.

Наконец, заключил журналист, российские войска успешно захватывают украинские укрепления. При этом, подчеркнул Вывал, ВСУ испытывают нехватку инженеров, способных создавать новые укрепления.

Ранее обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс предрек крах обороне ВСУ в Донбассе. По его словам, это случится, если украинская армия потеряет город Покровск.

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