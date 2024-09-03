«Погибших солдат стало в два раза больше». В США показали кадры с кладбища в Харькове

WP показала кадры с кладбища в Харькове

В США показали кадры с муниципального кладбища №17 в Харькове. Видео опубликовала польская журналистка Анна Гусарская на сайте американской газеты The Washington Post (WP).

В ролике запечатлены десятки могил, на которых установлены украинские флаги. «Кажется, могил погибших солдат стало в два раза больше, чем (...) ровно год назад», — написала журналистка. Уточняется, что ролик был снят 24 августа.

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

За сутки Украина потеряла до 1910 военных

По данным Минобороны России, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1910 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности подразделений группировок российских войск «Юг» и «Центр» — 710 и 490 солдат соответственно. Еще 450 человек ВСУ лишились в боестолкновениях с группировкой войск «Запад».

Российским бойцам группировок «Север», «Восток» и «Днепр» удалось уничтожить еще 260 украинских солдат.

ВСУ предрекли крах

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон предрек крах ВСУ из-за невозможности восполнить потери в человеческой силе. По его словам, военные сейчас «на грани смерти», однако многие не хотят этого признавать.

«У Украины нет возможности ежемесячно набирать по 30 тысяч человек и размещать их в безопасном месте, где они могут тренироваться в течение трех-шести месяцев, а затем быть готовыми к бою», — сказал он.

Западные эксперты говорят об угрозе обрушения украинских линий обороны, что может обернуться катастрофой для Киева.

Назван срок завершения СВО

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что СВО закончится в 2024 году победой России. «В этом году мы этот вопрос по СВО закроем», — сказал он.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, предположил, что украинский президент Владимир Зеленский потеряет власть через несколько месяцев. По его мнению, это произойдет еще до выборов в США.