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20:51, 2 сентября 2024Бывший СССР

«Важнее всего остановить этот каток». На Украине боятся, что потеря Покровска может привести к серии катастроф

Депутат Рады: потеря Покровска может стать началом катастрофы для ВСУ

Фото: Reuters

На Украине боятся, что потеря Покровска может привести к серии катастроф. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Никакой катастрофы [при потере Покровска] 100 процентов не случится. Главное, чтобы затем это не привело к серии катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения», — сказал он и добавил, что «важнее всего остановить этот каток».

Роман Костенко

Роман Костенко

Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Cитуацию на покровском направлении назвали сложной для ВСУ

Ситуация на покровском направлении остается сложной — эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Ожидаемого ослабления со стороны Вооруженных сил (ВС) России, по его словам, не произошло.

При этом украинский лидер отметил, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область проходит «в соответствии с планом». Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, именно операцией в российском приграничном регионе Киев намеревался отвлечь ВС России от других участков фронта, в частности, с покровского направления в Донецкой народной республике (ДНР). «Враг это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать усилия на покровском направлении», — подчеркнул он.

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ВС РФ могут взять Покровск уже к середине сентября

Издание The Telegraph отмечает, что операция ВСУ в Курской области не достигла своих целей. Российские войска не ослабили фронт под Покровском, а удвоили усилия. Кроме того, командир одного из подразделений воздушной разведки ВСУ, участвующий в боевых действиях под Покровском, отметил, что российские бойцы движутся очень быстро, активно используют средства радиоэлектронной борьбы. «Это очень быстро. У нас не хватает пехоты, артиллерии и дронов», — уточнил он.

Украинский «Центр оборонных стратегий» также допустил такой исход к середине сентября. Там указали, что ВС РФ продвинулись за последние три недели на восемь километров.

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Западе сообщили о приближении российских войск к Красноармейску

«Теперь между наступающими русскими и Покровском (украинское название Красноармейска — прим. «Ленты.ру») (...) осталась только одна главная траншея. Город с довоенным населением в 60 000 человек в большой беде», — сообщил военный обозреватель Дэвид Экс.

По его мнению, направленные в район скудные подкрепления ВСУ, возможно, не смогут удержать город.

Ранее начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил о планах строить укрепления в кварталах города. «Сейчас военные получили задание на построение внутриквартальных укреплений не по всему городу, а по определенным направлениям», — говорится в сообщении. Добряк отметил, что несколько линий укреплений были построены от линии фронта до города еще в 2022 году.

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      Александра Д Борисова
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