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01:01, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе сообщили о приближении российских войск к Красноармейску

Forbes: российские военные приближаются к Красноармейску в ДНР

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Ключевой логистический узел в Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) оказался в критическом положении в связи с наступлением российских войск. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.

«Теперь между наступающими русскими и Покровском (украинское название Красноармейска — прим. «Ленты.ру») (...) осталась только одна главная траншея. Город с довоенным населением в 60 000 человек в большой беде», — говорится в материале. Экс также допустил, что направленные в район скудные подкрепления ВСУ, возможно, не смогут удержать город.

Ранее Экс заявил, что боевые действия на красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ. Подразделение в две тысячи бойцов отправилось в бой на востоке Украины в феврале с 31 танком M-1 Abrams. На сегодняшний день у них осталась, вероятно, половина этих танков, утверждает обозреватель.

31 августа Вооруженные силы России осуществили прорыв обороны ВСУ под Красноармейском. Отмечается, что основная часть населенных пунктов рядом с городом не была подготовлена к обороне.

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      Маргарита Пименова
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