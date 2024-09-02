На Западе сообщили о приближении российских войск к Красноармейску

Forbes: российские военные приближаются к Красноармейску в ДНР

Ключевой логистический узел в Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) оказался в критическом положении в связи с наступлением российских войск. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.

«Теперь между наступающими русскими и Покровском (украинское название Красноармейска — прим. «Ленты.ру») (...) осталась только одна главная траншея. Город с довоенным населением в 60 000 человек в большой беде», — говорится в материале. Экс также допустил, что направленные в район скудные подкрепления ВСУ, возможно, не смогут удержать город.

Ранее Экс заявил, что боевые действия на красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ. Подразделение в две тысячи бойцов отправилось в бой на востоке Украины в феврале с 31 танком M-1 Abrams. На сегодняшний день у них осталась, вероятно, половина этих танков, утверждает обозреватель.

31 августа Вооруженные силы России осуществили прорыв обороны ВСУ под Красноармейском. Отмечается, что основная часть населенных пунктов рядом с городом не была подготовлена к обороне.