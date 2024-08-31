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13:38, 31 августа 2024Бывший СССР

ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Красноармейском

В силовых структурах рассказали о прорыве обороны ВСУ под Красноармейском

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы РФ осуществили прорыв обороны ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск) прорвана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник [под Красноармейском] практически не сопротивляется, с позиций уходит быстро — местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана», — рассказал собеседник ТАСС. Он также отметил, что основная часть населенных пунктов рядом с Красноармейском не была подготовлена к обороне.

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      Алиса Дмитриева
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