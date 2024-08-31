В силовых структурах рассказали о прорыве обороны ВСУ под Красноармейском

Вооруженные силы РФ осуществили прорыв обороны ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск) прорвана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник [под Красноармейском] практически не сопротивляется, с позиций уходит быстро — местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана», — рассказал собеседник ТАСС. Он также отметил, что основная часть населенных пунктов рядом с Красноармейском не была подготовлена к обороне.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Кирово на территории Донецкой народной республики (ДНР). «Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — отмечено в сводке ведомства.