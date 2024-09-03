Джонсон: ВСУ ждет крах из-за невозможности восполнить потери в человеческой силе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет крах из-за невозможности восполнить потери в человеческой силе. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Экс-аналитик считает, что положение украинских военных сейчас «на грани смерти», однако многие не хотят этого признавать. По словам Джонсона, эта ситуация уже не может измениться в пользу Киева.

«У Украины нет возможности ежемесячно набирать по 30 тысяч человек и размещать их в безопасном месте, где они могут тренироваться в течение трех-шести месяцев, а затем быть готовыми к бою», — сказал он.

Ранее издание Welt со ссылкой на вашингтонский Институт по изучению войны сообщало, что российские военные в конце лета достигли наибольшего продвижения в зоне специальной военной операции. Отмечалось, что под контроль армии России за месяц перешло 477 квадратных километров.