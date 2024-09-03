Американская газета показала кадры с украинского кладбища в Харькове

Журналистка WP Гусарская показала кадры с украинского кладбища в Харькове

Польская журналистка Анна Гусарская показала кадры с украинского кладбища в Харькове. Видео было опубликовано на сайте американской газеты The Washington Post (WP).

На кадрах можно увидеть десятки могил с украинскими флагами. «Кажется, могил погибших солдат стало в два раза больше, чем (...) ровно год назад», — написала Гусарская.

Уточняется, что ролик был снят 24 августа на муниципальном кладбище №17 в Харькове.

Ранее аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон предрек украинской армии крах из-за невозможности восполнить потери солдат. По его словам, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас «на грани смерти», однако многие не хотят этого признавать.

Перед этим в Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении с начала вторжения в Россию. По данным ведомства, украинская армия потеряла более 9,3 тысячи военнослужащих.