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18:03, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

Американская газета показала кадры с украинского кладбища в Харькове

Журналистка WP Гусарская показала кадры с украинского кладбища в Харькове

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Польская журналистка Анна Гусарская показала кадры с украинского кладбища в Харькове. Видео было опубликовано на сайте американской газеты The Washington Post (WP).

На кадрах можно увидеть десятки могил с украинскими флагами. «Кажется, могил погибших солдат стало в два раза больше, чем (...) ровно год назад», — написала Гусарская.

Уточняется, что ролик был снят 24 августа на муниципальном кладбище №17 в Харькове.

Ранее аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон предрек украинской армии крах из-за невозможности восполнить потери солдат. По его словам, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас «на грани смерти», однако многие не хотят этого признавать.

Перед этим в Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении с начала вторжения в Россию. По данным ведомства, украинская армия потеряла более 9,3 тысячи военнослужащих.

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      Олег Давыдов
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