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14:22, 3 сентября 2024Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ на курском направлении с начала вторжения в Россию

Минобороны: ВСУ потеряли на курском направлении более 9300 бойцов с начала боев

Фото: Reuters

С начала вторжения в Россию Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях на курском направлении более 9300 военнослужащих. Данные об этом раскрыли в российском Минобороны.

Помимо этого, уничтожены 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевая бронемашина, 273 автомобиля и 68 артиллерийских орудий. Также Киев лишился 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая шести HIMARS и двух MLRS, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, двух транспортно-заряжающих машин и 17 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, выведены из строя семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и две — противовоздушной обороны, а также восемь единиц инженерной техники.

В ведомстве добавили, что российские военные продолжают отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории России, атакуются их резервы в Сумской области.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из бывших заключенных, которые занимаются мародерством. Как рассказал рассказали российские морпехи, украинское командование создало роту «Шквал», в составе которой исключительно осужденные.

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6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 2 сентября, с начала вторжения за медпомощью обратились 228 мирных жителей, в том числе 11 детей. В пунктах временного размещения находятся 6911 человек.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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