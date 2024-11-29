СВР: Запад планирует поделить территории Украины между ФРГ, Польшей и Румынией

Запад планирует для фактической оккупации поделить территории Украины между Германией, Польшей и Румынией. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье — Румыния; западные области Украины — Польша; центр и восток страны — Германия; северные области, в том числе столичный регион, — Великобритания», — сообщили представители разведки.

Также в разведывательном ведомстве добавили, что Запад планирует ввести на Украину «100 тысяч так называемых миротворцев».

Ранее в СВР заявили, что НАТО хочет заморозки конфликта, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины к гипотетическому реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку. Дополнительно уточняется, что Североатлантический альянс уже развернул тренировочные центры, которые ставят задачу рекрутировать более одного миллиона украинцев.