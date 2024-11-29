В СВР высказались о предлагаемом НАТО плане мира на Украине

СВР: очевиден ответ на вопрос, нужен ли России план НАТО по Украине

Очевидным является ответ на вопрос, нужен ли России такой вариант мирного плана по урегулированию украинского конфликта, на который рассчитывает Североатлантический альянс. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«В НАТО все больше склоняются к решению заморозить конфликт, чтобы восстановить боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) для попытки реванша в будущем, они уже проводят необходимую подготовку. Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования украинского кризиса — ответ очевиден», — сообщили представители разведки.

Кроме того, разведывательное ведомство сообщило, что военный блок планирует отправить на Украину «якобы миротворцев», численность которых будет достигать 100 тысяч человек. По мнению СВР, это станет «фактической оккупацией страны».

Ранее в СВР заявили, что Запад планирует для фактической оккупации поделить территории Украины между Германией, Польшей, Румынией, а также Великобританией.