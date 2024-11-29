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22:54, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Тбилиси силовики начали разгонять акцию протеста с помощью водомета

В столице Грузии силовики начали разгонять протестующих с помощью водомета
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Jay Kogler / Globallookpress.com

В Тбилиси силовики начали разгонять акцию протеста с помощью водомета, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По данным канала, между отдельными протестующими и полицейскими начались стычки. Силовики используют водомет «прямо со двора парламента Грузии», говорится в сообщении. Некоторые собравшиеся пытались сломать ворота туда.

Протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству в ЕС до 2028 года. К зданию парламента Грузии вывели спецназ МВД и спецтехнику.

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