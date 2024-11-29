В центре Берлина эвакуировали людей с железнодорожной станции

В Берлине эвакуировали людей с ж/д станции из-за подозрительного предмета

Власти Берлина эвакуировали людей с железнодорожной станции в центре города из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает газета Bild.

«Около 12 часов дня (10:00 мск) полиция Берлина арестовала мужчину, который нес с собой подозрительный предмет на железнодорожном вокзале Лихтенберга. На нем были замечены провода, из-за чего правоохранители предположили, что это было самодельное взрывчатое устройство», — передает издание.

Отмечается, что в целях защиты населения полиция провела эвакуацию и оцепила участок. Поезда проходят через станцию ​​без остановок, а междугородное движение полностью остановлено. Предыстория инцидента, а также личность мужчины и его возможные мотивы до сих пор неизвестны.

В сентябре этого года на западе Германии произошло три взрыва, два из которых прогремели в городе Кельн, и один — в Бонне.