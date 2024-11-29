На Украине силовики пришли с обысками в банк

Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Укргазбанке

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провел обыски в Укргазбанке. Об этом сообщает издание «Телеграф».

Причину обысков в ведомстве объяснять отказались, объяснив это тем, что «следственные действия любят тишину». Издание напомнило, что Укргазбанк ранее попал в громкий скандал из-за одной из самых дорогих реклам, где стоимость видеоролика составила около 90 тысяч долларов.

Укргазбанк — один из крупнейших в стране коммерческих банков с государственной долей в капитале почти 95 процентов акций.

Ранее НАБУ провело обыски у главы фракции партии «Слуга народа» в Одесском горсовете Вадима Мороховского. Сообщается, что обыски связаны с делом в отношении председателя Одесского облсовета Григория Диденко, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 17 миллионов гривен (почти 38 миллионов рублей), а сам Мороховский в этом деле упоминается как его партнер.