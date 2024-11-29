В Южной Корее заявили о заходе военных самолетов России в зону ПВО

Yonhap: военные самолеты России и Китая зашли в зону ПВО Южной Кореи

Российские и китайские военные самолеты без предварительного оповещения якобы зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи и вышли из нее. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

«В период с 9:35 до 13:53 (с 3:35 до 7:53 мск) китайские и российские военные самолеты последовательно вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи над водами у южного побережья. Это побудило Сеул направить свои истребители в ответ», — передает агентство слова неназванного представителя Объединенного комитета начальников штабов.

При этом чиновник отметил, что самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.

11 ноября премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе выступления на конференции обвинил Россию и Китай в частых нарушениях воздушного пространства страны.