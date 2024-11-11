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23:37, 11 ноября 2024Мир

В Японии обвинили Россию и Китай в нарушении воздушного пространства

Премьер Японии Исиба обвинил Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе выступления на конференции обвинил Россию и Китай в частых нарушениях воздушного пространства страны. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе своего выступления Исиба также обозначил приоритетными три задачи. Одна из них предполагает принять меры в отношении безопасности. «Как часто сообщают СМИ, Россия и Китай нарушают воздушное пространство нашей страны военными самолетами», — подчеркнул японский премьер.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси заявил, что японское правительство будет тщательно следить за тенденциями в отношениях России и Соединенных Штатов. Так он прокомментировал статью The Washington Post о том, что Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

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