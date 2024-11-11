В Японии выразили обеспокоенность тенденциями в отношениях России и США

В Японии планируют тщательно следить за тенденциями в отношениях России и США

Японское правительство намерено тщательно следить за тенденциями в отношениях России и Соединенных Штатов. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси, пишет ТАСС.

Так он прокомментировал сообщение газеты The Washington Post о том, что избранный президент США Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы тщательно следим за отношениями США и России, которые имеют большое влияние на решение важнейших задач мирового сообщества», — отметил Хаяси.

Генсек кабмин вновь подчеркнул значение сотрудничества между Вашингтоном и Токио. Япония, отметил Хаяси, «намерена вести плотный обмен мнениями с американской стороной» в том числе по ситуации на Украине.

Ранее издание WP также написало, что Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, во время телефонного разговора Владимиром Путиным заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине. Политик также заявил о заинтересованности в проведении новых бесед, в центре которых будет «скорейшее урегулирование войны на Украине», сказано в статье.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal написала, что Дональд Трамп, возможно, сможет усадить Украину за стол переговоров с Россией. У новоизбранного американского лидера есть шансы выполнить амбициозную повестку на фоне теряющего свои позиции Киева, считают авторы статьи.