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11:48, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожской области после удара ВСУ три тысячи людей остались без электричества

Глава Запорожской области Балицкий: удар ВСУ лишил электричества 3 тыс. людей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал Евгения Балицкого

В городе Пологи Запорожской области после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) три тысячи людей остались без электричества. Об этом в Telegram сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В городе Пологи Пологовского муниципального округа без электроснабжения остались 3000 абонентов в результате прицельного попадания БПЛА противника по трансформаторам», — заявил политик.

Он отметил, что в настоящий момент сохраняется опасность повторных ударов.

Ранее удар ВСУ лишил связи 20 тысяч жителей Куйбышевского района Запорожской области. По словам Балицкого, украинские военные повредили линию электропередач.

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