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23:44, 29 ноября 2024Мир

Вероятность вступления Кипра в НАТО оценили

Политолог Пархалина считает, что у Кипра нет шансов вступить в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина в беседе с РИА Новости оценила вероятность вступления Кипра в НАТО. По ее мнению, таких шансов страна не имеет.

В первую очередь политолог объяснила это тем, что Турция не согласится ни на какие уступки по Северному Кипру. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что это турецкая земля, поэтому об объединении острова речи не идет.

При этом остальные члены НАТО не захотят интегрировать Никосию без урегулирования территориальных споров, считает Пархалина. Сейчас между северной и южной частями Кипра нет риска вооруженной конфронтации, но она не исключена в будущем, добавила эксперт.

«И если к тому моменту Кипр окажется внутри военного блока, для НАТО это станет серьезной проблемой», — резюмировала она.

О планах Кипра вступить в НАТО 25 ноября сообщила греческая газета «Катимерини». По данным издания, стратегия постепенного сближения страны с Североатлантическим альянсом была в центре внимания на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с американским лидером Джо Байденом еще в конце октября.

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