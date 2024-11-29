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20:40, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Врач предупредил об опасности приема одного витамина

Врач Мясников: прием синтетического витамина А может провоцировать рак легких
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Myriam Zilles / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил об опасности приема одного витамина. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что прием синтетического витамина А может провоцировать развитие рака легких. «Каротиноиды считаются антиоксидантами, и они могут бороться с раком. Было огромное исследование, которое пыталось это доказать, но через пару лет была совершенно сногсшибательная новость для исследователей: в группе, в которой принимали бета-каротин (бета-каротин — красно-оранжевый растительный пигмент, является предшественником витамина А — прим. «Ленты.ру»), чаще стали умирать от рака легкого», — отметил доктор и добавил, что в итоге исследование закрыли.

Возникновение других видов онкологических заболеваний, как уточнил медик, витамин А не вызывает. «Только рак легкого, другие раки — нет», — заключил врач.

Ранее Мясников раскрыл связь проблем с зубами и рака. Доктор рассказал, что кариес, воспаление десен и пародонтит являются факторами риска для серьезных болезней, в частности онкологических заболеваний.

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