Всем желающим предложили задать послу Великобритании вопрос в Telegram

Желающим предложили задать британскому послу Кейси вопрос в Telegram

Посольство Великобритании предложило всем желающим задать вопрос в Telegram британскому послу в России Найджелу Кейси. Об этом дипмиссия сообщила на своем канале в том же мессенджере.

«Воспользуйтесь возможностью задать вопрос послу Великобритании в России Найджелу Кейси в комментариях», — говорится в публикации.

В посольстве отметили, что выберут три вопроса, «которые могут заинтересовать большое количество подписчиков», а ответы на них опубликуют позже.

В ноябре 2023 года в видеобращении по случаю вступления на должность Кейси заявил, что для Лондона по-прежнему важно поддержание отношений с Россией и ее народом.