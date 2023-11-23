Британский посол отметил важность поддержания отношений с Россией и ее народом

Посол Великобритании Кейси: для Лондона важно поддержание отношений с Россией

Для Лондона по-прежнему важно поддержание отношений с Россией и ее народом, заявил новый посол Великобритании в Москве Найджел Кейси. Видеобращение вступившего в должность дипломата публикует официальный YouTube-канал британского посольства в РФ.

«Поддержание отношений с российским правительством и российским народом по-прежнему важно для Великобритании. Возможно, сейчас это важнее, чем когда-либо», — сказал он, отметив, что принимаемые Россией решения «имеют значение не только для Великобритании, но и для всего мира».

Ранее в российском МИД заявили, что Великобритания продолжает демонстрировать всестороннюю поддержку Украины, а действия Лондона несут в себе угрозу эскалации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.