В МИД России потребовали исключить участие британцев в конфликте на Украине

Представитель МИД России Беляев осудил участие британцев в конфликте на Украине

Великобритания продолжает демонстрировать всестороннюю поддержку Украины, а действия Лондона несут в себе угрозу эскалации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев, передает РИА Новости.

Беляев отметил, что Великобритания передала Киеву вооружение на сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов. Он также осудил подготовку украинских военных для совершения диверсий на объектах критической инфраструктуры.

Представитель МИД заявил, что Москва требует от Лондона исключить участи британцев в вооруженном конфликте. Он уточнил, что западные наемники не считаются комбатантами и не могут претендовать на статус военнопленного.

Ранее украинский офицер Дмитрий Костюк сообщил, что многие иностранные наемники покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боями. По его словам, они приезжают на Украину для получения «хорошей отметки в резюме».

