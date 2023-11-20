Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:07, 20 ноября 2023Бывший СССР

В МИД России потребовали исключить участие британцев в конфликте на Украине

Представитель МИД России Беляев осудил участие британцев в конфликте на Украине

Фото: Mstyslav Chernov / РИА Новости

Великобритания продолжает демонстрировать всестороннюю поддержку Украины, а действия Лондона несут в себе угрозу эскалации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям. Об этом заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев, передает РИА Новости.

Беляев отметил, что Великобритания передала Киеву вооружение на сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов. Он также осудил подготовку украинских военных для совершения диверсий на объектах критической инфраструктуры.

Представитель МИД заявил, что Москва требует от Лондона исключить участи британцев в вооруженном конфликте. Он уточнил, что западные наемники не считаются комбатантами и не могут претендовать на статус военнопленного.

Ранее украинский офицер Дмитрий Костюк сообщил, что многие иностранные наемники покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боями. По его словам, они приезжают на Украину для получения «хорошей отметки в резюме».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Борьба против Ельцина, «рельсовые войны» и пожар в «Зимней вишне». Чем запомнился губернатор-тяжеловес Аман Тулеев?

      Названы победители пятого конкурса грантов «Москва — добрый город»

      Спящие россияне придавили новорожденную дочь

      Названа дата продажи AR-шлема Apple

      Потерявший семью в «Зимней вишне» россиянин отреагировал на смерть Тулеева

      Раскрыта причина нападения с топором российского школьника на сверстника

      Россиянам назвали способы справиться с тревогой

      Российским авиакомпаниям предложили начать полеты в одну из самых закрытых стран

      ФИФА и УЕФА обвинили в травмах игроков

      В ЦАХАЛ объяснили провал в отражении атаки ХАМАС сексизмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости