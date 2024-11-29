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15:41, 29 ноября 2024Экономика

Расселение векового дома в российском городе вновь отложили

В Ярославле власти медлят с расселением столетнего дома
Виктория Клабукова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Ярославле расселение столетнего дома откладывают из раза в раз. В каких условиях вынуждены жить собственники, пишет «ЯрНьюс».

В ветхом состоянии пребывает дом по проспекту Ленина. С момента обрушения лестницы в одном из его подъездов прошло уже несколько лет — тогда лестничный пролет соорудили снаружи здания, отчего горожане с тех пор заходят в дом через окно. Лестница в другом подъезде тоже норовит развалиться, кое-где вместо нее поставлены деревянные поддоны. Стены испещрены трещинами, а почтовых ящиков в постройке просто нет — почтальоны оставляют квитанции прямо на полу. Найти для такого бесперспективного дома управляющую компанию проблематично. «Дом как призрак (...) Жить там страшно», — делятся ярославцы.

Постройку признали аварийной еще в 2022 году, но с расселением жильцов городские власти постоянно медлят. По словам квартировладельцев, мэрия планировала предоставить им новое жилье только к 2032-2035 году. Не заметив реакции на жалобы, собственники пошли в суд — дом постановили расселить до сентября 2024-го. Казалось, чиновники взялись за дело, появились видимые подвижки: в феврале мэрия объявила об изъятии у собственников 20 квартир. Тогда же стало известно о размере компенсации — жильцам полагалось порядка 224 миллионов рублей. Тем не менее к расселению так и не приступили — положенный срок прошел три месяца назад. Как поясняют в администрации, на это у города не хватает средств.

За расселение борются жители аварийного дома и в другом российском городе — Копейске. В здании рушится кирпичная кладка, крошатся деревянные стены, с потолка валятся куски бетона. Перекрытия в здании прогнили настолько, что унитаз в одной из квартир рухнул на этаж вниз.

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