Жильцам ветхого дома с проваливающимися унитазами посоветовали «дотерпеть»

Baza: в Копейске жильцы дома с проваливающимися унитазами борются за расселение

В Копейске жильцы обветшалого дома не могут добиться его расселения. При этом здание признали аварийным еще в 2009 году, передает Telegram-канал Baza.

Дом 1931 года постройки разрушается на глазах: то и дело выпадают кирпичи, деревянные стены крошатся, с потолка валятся куски бетона. Перекрытия в здании прогнили настолько, что унитаз в одной из квартир рухнул на этаж вниз. Собственники не пострадали — в санузле в момент обрушения никого не было. Отапливать помещения хозяевам приходится старыми печками-буржуйками, в сезон на это уходит порядка 30 тысяч рублей. Дрова обходятся дорого, поэтому нередко в расход идут части дома. Летом же по квартирам плодятся двухвостки.

В последний раз переселение по программе реновации намечалось в 2023 году, но за три месяца до долгожданного переезда от планов отказались. О причинах такого решения не сообщалось, чиновники в письме к жильцам ограничились советом «немножко дотерпеть». В борьбе за справедливость к собственникам подключились активисты движения «Народный фронт». Общественники направили обращение в прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее на аварийное состояние дома пожаловались жители Рязани. Обветшавшие перекрытия в квартире не выдержали времени и частично обрушились. Расселение постройки запланировано только на 2031 год — собственники опасаются, что к тому моменту от нее останутся лишь руины.