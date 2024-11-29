Юмористка Виктория Складчикова похвасталась роскошным Porsche от мужа

Российская юмористка Виктория Складчикова похвасталась роскошным подарком от мужа, который она получила на свой день рождения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стендаперша поделилась в сторис снимком, на котором запечатлена с букетом красных роз у машины марки Porsche. На размещенном фото видно, что автомобиль зеленого цвета перевязан красным бантом.

«И вот муж именно сегодня решил не с "Вайлдберрис"» — подписала она снимок.

В июне российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, купила автомобиль за миллионы рублей. Тогда исполнительница опубликовала серию снимков, на которых она позировала рядом с машиной китайской марки Exeed, выполненной в голубом цвете.