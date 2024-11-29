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10:15, 29 ноября 2024Силовые структуры

Замглавы управления ФСИН по Башкирии вымогал премии у подчиненных и оказался в СИЗО

В Уфе арестовали замглавы управления ФСИН за вымогательство премий у подчиненных
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском городе задержали замначальника регионального управления ФСИН

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Суд в Уфе заключил под стражу на два месяца заместителя начальника управления ФСИН по Башкирии Евгения Макотина, который вымогал премии у десяти своих подчиненных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Всего Макотин получил от сотрудников полмиллиона рублей — потерпевшие боялись проблем на работе и передавали запрошенные суммы руководителю. Силовики обнаружили деньги в его служебном кабинете.

О задержании замглавы по тыловым вопросам, капитальному строительству и ремонту управления ФСИН по Башкирии стало известно в четверг, 28 ноября. Полковнику внутренней службы предъявили обвинение по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности») УК РФ.

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