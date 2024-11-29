Замглавы управления ФСИН по Башкирии вымогал премии у подчиненных и оказался в СИЗО

В Уфе арестовали замглавы управления ФСИН за вымогательство премий у подчиненных

Суд в Уфе заключил под стражу на два месяца заместителя начальника управления ФСИН по Башкирии Евгения Макотина, который вымогал премии у десяти своих подчиненных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Всего Макотин получил от сотрудников полмиллиона рублей — потерпевшие боялись проблем на работе и передавали запрошенные суммы руководителю. Силовики обнаружили деньги в его служебном кабинете.

О задержании замглавы по тыловым вопросам, капитальному строительству и ремонту управления ФСИН по Башкирии стало известно в четверг, 28 ноября. Полковнику внутренней службы предъявили обвинение по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности») УК РФ.