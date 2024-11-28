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16:54, 28 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе задержали замначальника регионального управления ФСИН

В Уфе задержан замначальник управления ФСИН по Башкирии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Zhabrikov / Globallookpress.com

В Уфе задержали заместителя начальника управления ФСИН по Башкирии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По информации «РБК Уфа», речь идет о заместителе начальника по тыловым вопросам, капитальному строительству и ремонту, 48-летнем полковнике внутренней службы Евгении Макотине.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности»). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, мужчина занимался вымогательством премий у подчиненных. Так, в ноябре 2024 года он дал указание десяти подчиненным передать ему часть их премий, в общей сумме это составило 500 тысяч рублей. Этими деньгами он собирался распорядиться по своему усмотрению. Потерпевшие отдали ему требуемые деньги. Во время следственных действий оперативники провели осмотр служебного кабинета фигуранта. В результате все полученные деньги были обнаружены и изъяты.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде суд арестовал управляющего нижегородским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия, который ранее занимал должность начальника управления МВД России по Нижнему Новгороду Владислава Пронина по статье о превышении должностных полномочий.

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