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21:23, 29 ноября 2024Мир

Зеленский поговорил с Макроном про «тренировочные миссии» на Украине

Зеленский поговорил с Макроном
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом первый сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, в разговоре он подчеркнул необходимость приглашения Украины в НАТО и важность снятия запрета на удары вглубь РФ. Кроме того, президент обсудил «продолжение подготовки и оснащения украинских бригад» на территориях стран-членов НАТО и «развитие предложенной Францией идеи по тренировочным миссиям на территории Украины».

Кроме того, Зеленский поблагодарил Макрона «за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage».

Ранее Le Monde сообщила, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину.

В частности, этот вопрос обсуждается Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. При этом их идея не находит поддержки у ряда других стран, включая Германию.

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