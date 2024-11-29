Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем

Президент Украины Зеленский созвонился с канцлером Германии Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в ходе телефонного разговора он поблагодарил представителя Берлина за помощь Киеву с получением систем противовоздушной обороны (ПВО). Зеленский также рассказал, что стороны обсудили «устойчивость Украины».

«Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка [президенту России Владимиру] Путину», — добавил президент Украины.

28 ноября Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Украинский лидер поблагодарил Лондон за поддержку Киева и обсудил оборонное сотрудничество между странами.

