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14:44, 29 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем

Президент Украины Зеленский созвонился с канцлером Германии Шольцем
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в ходе телефонного разговора он поблагодарил представителя Берлина за помощь Киеву с получением систем противовоздушной обороны (ПВО). Зеленский также рассказал, что стороны обсудили «устойчивость Украины».

«Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка [президенту России Владимиру] Путину», — добавил президент Украины.

28 ноября Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Украинский лидер поблагодарил Лондон за поддержку Киева и обсудил оборонное сотрудничество между странами.

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