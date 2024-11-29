Жена главы соццентра на Алтае раскрыла причину смерти постояльцев

RT: жена главы соццентра на Алтае назвала ротавирус причиной смерти постояльцев

Причиной смерти постояльцев социального центра «Рубикон» на Алтае стал ротавирус. Об этом заявила в беседе с RT жена главы соццентра Наталья, которая там работает.

Женщина подчеркнула, что постояльцев заразил бездомный, которого недавно привезли в соццентр. «Он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас», — уточнила она.

По словам жены главы соццентра, вспышка заболевания началась в прошлую пятницу, 22 ноября — двоих пострадавших они самостоятельно отвезли в больницу.

Ранее российские туристы пожаловались на вспышку неизвестного вируса на курорте Белек в Турции. Десятки детей и взрослых массово заразились и обратились в местный госпиталь. У отдыхающих температура поднималась выше 39 градусов, и ее не получалось сбить лекарствами на дому — пришлось ставить капельницы.