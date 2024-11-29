Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 29 ноября 2024Россия

Жена главы соццентра на Алтае раскрыла причину смерти постояльцев

RT: жена главы соццентра на Алтае назвала ротавирус причиной смерти постояльцев
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Причиной смерти постояльцев социального центра «Рубикон» на Алтае стал ротавирус. Об этом заявила в беседе с RT жена главы соццентра Наталья, которая там работает.

Женщина подчеркнула, что постояльцев заразил бездомный, которого недавно привезли в соццентр. «Он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас», — уточнила она.

По словам жены главы соццентра, вспышка заболевания началась в прошлую пятницу, 22 ноября — двоих пострадавших они самостоятельно отвезли в больницу.

Ранее российские туристы пожаловались на вспышку неизвестного вируса на курорте Белек в Турции. Десятки детей и взрослых массово заразились и обратились в местный госпиталь. У отдыхающих температура поднималась выше 39 градусов, и ее не получалось сбить лекарствами на дому — пришлось ставить капельницы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники

      Володин перечислил вступающие в силу в декабре законы

      Кадырову вручили новую медаль

      Аргентинский футболист «Зенита» назвал любимое русское блюдо

      Продававшего пулеметы и винтовки за границу россиянина задержали сотрудники ФСБ

      Главное здание СК России впервые стало местом преступления

      Жена главы соццентра на Алтае раскрыла причину смерти постояльцев

      Трамп вылез из праздничной индейки и станцевал под свою победную песню

      Число отравившихся в частном доме престарелых россиян резко возросло

      Россиянка описала поездку в Оман фразой «мужчины должны обойтись без шорт»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше