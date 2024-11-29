Жителей российского города предупредили о звуках взрывов из-за БПЛА

Жителей Липецка предупредили о звуках взрывов из-за обезвреживания обломков БПЛА

В Липецке жители могут услышать звуки взрывов из-за обезврежнивания обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило региональное правительство в Telegram-канале.

«Жители ряда районов Липецка могут слышать громкие хлопки. Просим сохранять спокойствие. Специалисты занимаются ликвидацией ранее обнаруженных обломков БПЛА», — сообщили власти.

Они уточнили, что все найденные фрагменты летательных аппаратов берутся под наблюдение и охрану, а после чего обезвреживаются.

Последний раз официально об атаке беспилотников на Липецкую область сообщалось 24 ноября. Тогда губернатор Игорь Артамонов заявлял, что силы ПВО перехватили четыре беспилотника. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.