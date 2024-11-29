Звезда «Постучись в мою дверь» похвастался новым домом

Актер Влад Соколовский показал дом стоимостью более восьми миллионов рублей

Звезда российской версии сериала «Постучись в мою дверь», певец и актер Влад Соколовский приобрел новый дом. Покупкой он похвастался в соцсетях, пишет Telegram-канал «Звездач».

Площадь модульного одноэтажного дома составляет 120 квадратных метров. Многие предметы интерьера выполнены из дерева. Среди особенностей объекта — потолки высотой до пяти метров, панорамные окна, из которых открывается вид на лес, и отсутствие батарей, вместо которых установлены системы теплого пола. Помимо этого, в доме есть камин и баня. Гостиная в нем совмещена с кухней и столовой зоной. «Мы сделали небольшую спальню, из которой потом планируем сделать детскую. Я решил, что мы сделаем еще один модуль, и там будет большая мастер-спальня», — поделился планами Соколовский.

Стоимость дома певца без учета ремонта — более восьми миллионов рублей. Между тем, отметил эксперт по вопросам ЖКХ Евгений Крицкий, содержание дома потребует больших затрат. Одни расходы на электроэнергию могут составить более 40 тысяч рублей, добавил он.

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