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16:52, 29 ноября 2024Экономика

Звезда «Постучись в мою дверь» похвастался новым домом

Актер Влад Соколовский показал дом стоимостью более восьми миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Звезда российской версии сериала «Постучись в мою дверь», певец и актер Влад Соколовский приобрел новый дом. Покупкой он похвастался в соцсетях, пишет Telegram-канал «Звездач».

Площадь модульного одноэтажного дома составляет 120 квадратных метров. Многие предметы интерьера выполнены из дерева. Среди особенностей объекта — потолки высотой до пяти метров, панорамные окна, из которых открывается вид на лес, и отсутствие батарей, вместо которых установлены системы теплого пола. Помимо этого, в доме есть камин и баня. Гостиная в нем совмещена с кухней и столовой зоной. «Мы сделали небольшую спальню, из которой потом планируем сделать детскую. Я решил, что мы сделаем еще один модуль, и там будет большая мастер-спальня», — поделился планами Соколовский.

Стоимость дома певца без учета ремонта — более восьми миллионов рублей. Между тем, отметил эксперт по вопросам ЖКХ Евгений Крицкий, содержание дома потребует больших затрат. Одни расходы на электроэнергию могут составить более 40 тысяч рублей, добавил он.

Ранее актриса Лариса Гузеева показала свою новую виллу на Бали за 127 тысяч долларов.

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