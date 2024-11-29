Звезда «Солтберна» привлек внимание журналистов из-за нового цвета волос

Журналисты заметили актера Барри Кеогана на съемках с новым цветом волос

Ирландский актер Барри Кеоган кардинально сменил имидж и привлек внимание журналистов. Соответствующие снимки публикует People.

32-летний артист был замечен на съемочной площадке триллера «Преступление 101» в Лос-Анджелесе. Звезда «Солтберна» попал в объектив папарацци с новым цветом волос. На размещенных кадрах видно, что Кеоган решил отказаться от темных прядей и перекрасил их в блонд.

Ранее канадско-американский актер Джим Керри рассказал о кардинальной смене имиджа ради съемок в фильме «Соник 3 в кино». По словам артиста, коллега по фильму Ли Мадждуб намеренно лишил его волос на съемочной площадке. Тогда актер, сыгравший роль агента Стоуна, взял в руки электробритву и ножницы и отстриг ему длинные пряди.