Бабушка порезала запястье внуку-подростку из-за смартфона

Shot: в Москве 51-летняя бабушка напала с ножом на внука из-за смартфона

В Москве 51-летняя бабушка напала с ножом на 16-летнего внука из-за смартфона. Об этом пишет Shot.

По информации издания, женщина и внук вместе проживали в общежитии на Краснодонской улице. Конфликт возник на бытовой почве.

Основная претензия со стороны бабушки заключалась в постоянном использовании внуком смартфона, а также отсутствии помощи по дому. В итоге конфликт достиг наивысшей точки, когда бабушка после очередной словесной перепалки достала нож и порезала подростку запястье. Сейчас мальчик в больнице, а женщина на допросе в полиции.

Ранее в Брянской области пятилетний мальчик попал в больницу после семейной ссоры. Он стал участником драки между родителями, заступаясь за собственную мать.