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11:35, 30 ноября 2024Россия

Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе

Глава МО РФ Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе
Семен Александров (редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Глава Министерства обороны (МО) России Андрей Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе. Приказ министра опубликован на официальном портале.

Согласно документу, приказы «Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации» и о внесении изменений в него признаны утратившими силу.

Отмечается, что положение о кадровом резерве федерального государственного органа, определяющее порядок формирования кадрового резерва и работы с ними, утверждается указом президента России.

Ранее сообщалось, что приказ признают утратившим силу в целях реализации президентского указа о кадровом резерве. В январе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, создающий в стране федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе.

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