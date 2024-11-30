Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе

Глава МО РФ Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе

Глава Министерства обороны (МО) России Андрей Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе. Приказ министра опубликован на официальном портале.

Согласно документу, приказы «Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации» и о внесении изменений в него признаны утратившими силу.

Отмечается, что положение о кадровом резерве федерального государственного органа, определяющее порядок формирования кадрового резерва и работы с ними, утверждается указом президента России.

Ранее сообщалось, что приказ признают утратившим силу в целях реализации президентского указа о кадровом резерве. В январе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, создающий в стране федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе.