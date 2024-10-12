Минобороны России отменит положение о кадровом резерве. В связи с чем принято это решение?

Минобороны РФ отменит положение о кадровом резерве из-за утраты актуальности

Министерство обороны РФ отменит положение о кадровом резерве ведомства в связи с утратой его актуальности. Проект соответствующего приказа подготовил глава ведомства Андрей Белоусов.

Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны ‎Российской Федерации от 14 августа 2017 г. №495 «Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации» <...> с изменениями, внесенными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. №698 проект приказа министра обороны РФ

Согласно пояснительной записке, приказ признают утратившим силу в целях реализации президентского указа о кадровом резерве.

Единый федеральный кадровый резерв учрежден в январе 2024 года. Механизм устанавливает единые принципы отбора госслужащих и требования к кандидатам. Параллельно существуют и ведомственные резервы.

Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве на госслужбе

В январе президент России Владимир Путин подписал указ, создающий в стране федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе.

Новый механизм сменил прежнюю систему отбора перспективных сотрудников в государственном секторе. Согласно указу, включать в резерв не будут иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство и уклонистов от службы в армии.

Помимо этого, кандидатом на включение в резерв не может быть человек без необходимого стажа или образования, а также имеющий неснятое дисциплинарное взыскание или увольнение за коррупцию. При этом кандидаты в кадровый резерв начнут проходить специальный отбор, а также должны будут отчитываться о доходах и выдерживать определенные проверки.

В октябре 2023 года стало известно, что Кремль начал готовить реформу федерального кадрового резерва для замещения должностей на государственной гражданской службе.

Еще в 2017 году Путин заявлял, что Кремль намерен расширять направление работы с кадровым резервом. Глава государства добавил, что рассчитывает на помощь бывших глав регионов в подготовке кадров с их стороны.

В этом же году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС) была запущена программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов».

Участники СВО смогут войти в федеральный кадровый резерв на госслужбе

Участники специальной военной операции (СВО) смогут попасть в федеральный кадровый резерв на госслужбе, если пройдут необходимое обучение. Об этом после опубликованияя указа Владимира Путина заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Те, кто пожелают пройти необходимые программы совершенствования своих знаний, обучение, конечно же, войдут в эти списки Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В РАНХиГС по инициативе президента реализуется проект «Время героев» для участников специальной военной операции. Глава государства в ходе встречи с выпускниками программы подчеркивал, что из них должен формироваться федеральный кадровый резерв страны.

