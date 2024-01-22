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20:34, 22 января 2024Россия

Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве на госслужбе

Путин подписал указ, создающий федеральный кадровый резерв на госслужбе
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ, создающий в стране федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый механизм сменил прежнюю систему отбора перспективных сотрудников в государственном секторе. Согласно указу, включать в резерв не будут иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство и уклонистов от службы в армии.

Помимо этого, кандидатом на включение в резерв не может быть человек без необходимого стажа или образования, а также имеющий неснятое дисциплинарное взыскание или увольнение за коррупцию. При этом кандидаты в кадровый резерв начнут проходить специальный отбор, а также должны будут отчитываться о доходах и выдерживать определенные проверки.

Еще в 2017 году Путин заявлял, что Кремль намерен расширять направление работы с кадровым резервом. Глава государства добавил, что рассчитывает на помощь бывших глав регионов в подготовке кадров с их стороны.

В октябре 2023 года стало известно, что Кремль начал готовить реформу федерального кадрового резерва для замещения должностей на государственной гражданской службе.

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      Никита Абрамов
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