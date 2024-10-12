МО РФ отменит положение о кадровом резерве ведомства в связи с утратой актуальности

ТАСС: МО РФ отменит положение о кадровом резерве в связи с утратой актуальности

Министерство обороны РФ отменит положение о кадровом резерве ведомства в связи с утратой его актуальности. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на проект приказал министра обороны Андрея Белоусова.

«Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны ‎Российской Федерации от 14 августа 2017 г. №495 "Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации" <...> с изменениями, внесенными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. №698», — говорится в документе.

Ранее Белоусов вручил медали отличившимся на СВО российским военным. Глава Минобороны вручил медали в госпитале имени П.В. Мандрыки — их получили военнослужащие, которые находятся на лечении и реабилитации. В частности, «Золотую Звезду» Белоусов вручил командиру батальона, майору Владимиру Манохину, который сдержал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

