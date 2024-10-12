МО РФ отменит положение о кадровом резерве ведомства в связи с утратой актуальности

Министерство обороны РФ отменит положение о кадровом резерве ведомства в связи с утратой его актуальности. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на проект приказал министра обороны Андрея Белоусова.
«Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. №495 "Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации" <...> с изменениями, внесенными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. №698», — говорится в документе.
Ранее Белоусов вручил медали отличившимся на СВО российским военным. Глава Минобороны вручил медали в госпитале имени П.В. Мандрыки — их получили военнослужащие, которые находятся на лечении и реабилитации. В частности, «Золотую Звезду» Белоусов вручил командиру батальона, майору Владимиру Манохину, который сдержал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.