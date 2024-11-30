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09:56, 30 ноября 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан

Глава Дагестана сообщил об атаке украинских беспилотников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Сочи

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Украинские беспилотники атаковали Дагестан. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram.

Под ударом оказался Каспийск, уточнил он. Меликов отметил, что попытка атаки оказалась безуспешной. На момент публикации сообщения сведений о разрушениях и жертвах нет, почеркнул он.

Руководство региона находится на связи с соответствующими органами. Меликов призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации.

30 ноября о взрывах сообщили жители Сочи. По словам очевидцев, было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо, аналогичную информацию приводят и жители Дагомыса. Официальных сведений о случившемся не поступало.

ЖЗЛ
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