Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан

Глава Дагестана сообщил об атаке украинских беспилотников

Украинские беспилотники атаковали Дагестан. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram.

Под ударом оказался Каспийск, уточнил он. Меликов отметил, что попытка атаки оказалась безуспешной. На момент публикации сообщения сведений о разрушениях и жертвах нет, почеркнул он.

Руководство региона находится на связи с соответствующими органами. Меликов призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации.

30 ноября о взрывах сообщили жители Сочи. По словам очевидцев, было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо, аналогичную информацию приводят и жители Дагомыса. Официальных сведений о случившемся не поступало.