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22:26, 30 ноября 2024Россия

Депутат Госдумы обвинил мигрантов в росте курса доллара

Депутат ГД Матвеев: мигранты стимулируют спрос на валюту и рост курса доллара
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress

Мигранты выводят заработанные на территории России средства на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара, считает депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. В своем Telegram-канале он выразил беспокойство масштабами вывода средств из экономики РФ, связанных с денежными переводами мигрантов в государства их происхождения. По мнению парламентария, эти суммы существенно влияют на валютный рынок и ослабляют рубль.

«Добавим у этому, что практически все так называемые "дружественные" страны СНГ ввели санкции против российских банков и карт "МИР", то есть рублевые переводы в эти страны из России затруднены. Поэтому мигранты скупают валюту наличными и вывозят из страны», — отметил Матвеев.

Ранее стало известно, что с начала 2024-го года Россию покинули миллион мигрантов. Отмечается, что уехавшие из страны мигранты воздерживаются от возвращения. При этом их средний заработок в производственном секторе на протяжении года составил от 105 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

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