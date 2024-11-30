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09:31, 30 ноября 2024Силовые структуры

Главу российского социального центра отправили в СИЗО директора после массового отравления

На Алтае главу соццентра отправили в СИЗО после массового отравлению
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

На Алтае суд избрал меру пресечения директору социального центра «Рубикон» Алика Гельфенбайна после массового отравления людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram.

Мужчина был задержан 29 ноября. Уже 30 ноября суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении его в следственный изолятор (СИЗО).

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурант проведет под стражей два месяца, этот срок может быть продлен.

Ранее в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении в Москве был отправлен повар коммерческой компании. Ему предъявили обвинение по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса.

ЖЗЛ
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