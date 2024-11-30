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01:00, 30 ноября 2024Мир

Иран обвинил Израиль в ведении психологической войны

Иран при ООН: Израиль ведет психологическую войну, обвиняя его в нарушении КЗХО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luiz Rampelotto / Global Look Press

Обвинения Израиля в адрес Ирана о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) являются элементом психологической войны, которую Тель-Авив ведет на фоне своего поражения в Ливане и секторе Газа. Об этом говорится в заявлении представительства Ирана при ООН, передает РИА Новости.

«Иран, будучи жертвой химического оружия, подаренного Западом режиму Саддама Хусейна, является ответственным членом КЗХО», — говорится в заявлении.

Представительство Ирана также подчеркнуло, что нынешние опубликованные новости уходят корнями в психологическую войну израильского режима против Ирана и распространяются на фоне его Израиля поражения на ливанском фронте.

При этом заявления против Тегерана выдвигаются тогда, когда международные институты подтвердили использование Тель-Авивом запрещенного оружия в Ливане и секторе Газа, заключили в заявлении.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя ордеры Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта, призвал вынести лидерам Израиля смертный приговор.

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