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13:27, 30 ноября 2024Бывший СССР

Кобахидзе пресек попытки повторения «Майдана» в Грузии

Кобахидзе: в Грузии не допустят повторения событий украинского «Майдана»
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии не допустят повторения событий украинского «Майдана» во время протестов. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС.

По его словам, беспорядки в Грузии курируются из за рубежа для украинизации Грузии. «Они [протестующие] еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами и, что самое главное, с опытным и мудрым народом», — заявил Кобахидзе.

Премьер добавил, что в Грузии не сможет пройти «Майдан». Причина в том, что Грузия — это государство, которое не допустит этого, заявил Кобахидзе.

28 ноября Ираклий Кобахидзе заявил об остановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Европейский союз (ЕС). Это заявление вызвало массовые протесты в городах Грузии. Они начались вечером, 28 ноября. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

29 ноября люди вновь вышли на улицы в Тбилиси и других городов Грузии. К зданию парламента республики вывели спецназ Также 29 ноября 2013 года начались протесты на украинском «Майдане».

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