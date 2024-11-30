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09:16, 30 ноября 2024Бывший СССР

На Украине предрекли одну кардинальную перемену в поведении Зеленского

На Украине заявили, что Зеленский может стать сторонником «партии мира»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В ближайшем будущем Владимир Зеленский может переметнуться в лагерь сторонников «партии мира». Кардинальную перемену в его поведении предрек депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, передает ТАСС.

При этом украинский парламентарий указал, что сотни высказывавших подобные мысли украинцев посадили в тюрьму.

Дмитрук заявил, что действия Зеленского направлены не на достижение результате, а для рейтингов.

Ранее Зеленский допустил прекращение боевых действий ради того, чтобы Украину «взяли под зонтик» НАТО. При этом сценарии вопрос территорий будет решаться дипломатическим путем, добавил он.

ЖЗЛ
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