На Украине предрекли одну кардинальную перемену в поведении Зеленского

В ближайшем будущем Владимир Зеленский может переметнуться в лагерь сторонников «партии мира». Кардинальную перемену в его поведении предрек депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, передает ТАСС.
При этом украинский парламентарий указал, что сотни высказывавших подобные мысли украинцев посадили в тюрьму.
Дмитрук заявил, что действия Зеленского направлены не на достижение результате, а для рейтингов.
Ранее Зеленский допустил прекращение боевых действий ради того, чтобы Украину «взяли под зонтик» НАТО. При этом сценарии вопрос территорий будет решаться дипломатическим путем, добавил он.