На Украине предрекли одну кардинальную перемену в поведении Зеленского

На Украине заявили, что Зеленский может стать сторонником «партии мира»

В ближайшем будущем Владимир Зеленский может переметнуться в лагерь сторонников «партии мира». Кардинальную перемену в его поведении предрек депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, передает ТАСС.

При этом украинский парламентарий указал, что сотни высказывавших подобные мысли украинцев посадили в тюрьму.

Дмитрук заявил, что действия Зеленского направлены не на достижение результате, а для рейтингов.

Ранее Зеленский допустил прекращение боевых действий ради того, чтобы Украину «взяли под зонтик» НАТО. При этом сценарии вопрос территорий будет решаться дипломатическим путем, добавил он.