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12:06, 30 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе объяснили фразу «Путин будет счастливым человеком»

SkyNews: Путин станет счастливым человеком после интервью Зеленского
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин станет счастливым человеком после интервью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал Айвор Беннетт, корреспондент телеканала Sky News.

По мнению издания, Зеленский «первым моргнул», давая понять, что Украина может уступить территорию в рамках мирного соглашения. «Владимир Путин будет счастливым человеком после этого интервью», — сообщает Беннетт.

Автор статьи также заявил, что президент России «будет рассматривать это как психологическую победу». Кроме того, Беннетт пишет о маловероятности принятия Украины в НАТО из-за позиции некоторых стран-участниц альянса.

Ранее Зеленский дал интервью Sky News, где допустил прекращение огня в обмен на членство страны в НАТО. «Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем», — заявил он.

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