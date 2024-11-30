Названы самые снежные регионы в декабре

Вильфанд: в декабре избыточные осадки выпадут в Сибири

В декабре ожидаются повышенные осадки в Северо-Западном федеральном округе, западе Сибири, юго-западной и южной частях Красноярского края, а также в Иркутской области, Хакасии, Забайкальском крае, Бурятии, Магаданской области и на Чукотке, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что в восточной части России, начиная с Приволжского федерального округа, ожидаются осадки в виде снега и кристаллических осадков.

Кроме того, Вильфанд отметил, что на европейской территории России ожидаются осадки в норме, но в Омской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Липецкой, Смоленской и Рязанской областях возможен их недостаток. Вильфанд также добавил, что в северной части Сибирского федерального округа, на Таймыре и в Якутии также будет зарегистрирован дефицит осадков.

Ранее Вильфанд предупредил жителей России об аномально теплом декабре. Вильфанд добавил, что на европейской территории страны в большинстве регионов выпадет нормальное количество осадков, а на юге Центрального федерального округа, в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях и в северной половине Якутии будет наблюдаться дефицит.